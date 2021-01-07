Агент прокомментировал информацию о переходе нападающего ЦСКА Гайча в «Бока Хуниорс»

| Карен Саркисян

Агент Пабло Каро прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего московского ЦСКА Адольфо Гайча в аргентинский клуб «Бока Хуниорс».

По словам агента, «Бока Хуниорс» — один из лучших клубов Южной Америки и всей планеты.

Каро отмечает, что аргентинский клуб действительно заинтересован в услугах нападающего, но все мысли Гайча связаны только с ЦСКА.

«Адольфо счастлив в московском клубе. Его семья тоже хочет, чтобы Гайч остался в ЦСКА», — цитирует Каро Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Адольфо Гайч принял участие в 13 матчах ЦСКА и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Гайч может перейти в «Бока Хуниорс».