Экипаж Каргинова из-за штрафа лишился победы на пятом этапе «Дакар»-2021

| Карен Саркисян

Экипаж российского пилота «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов был оштрафован на 20 минут по итогам пятого этапа ралли-марафона «Дакар»-2021.

Таким образом, победителем «Дакар»-2021 стал экипаж пилота «КАМАЗ-мастера» Дмитрия Сотникова.

Результаты пятого этапа «Дакар»-2021:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 5:30.20

2. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1.01

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +6.56

4. Мартин Шолтыс («Баггира Рейсинг») — +8.26

5. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +10.45

6. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +13.30

7. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +16.19

8. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +24.29

9. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +24.49

10. Герт Хузинк («Ривальд») — +30.11.

Ранее экипаж Каргинова выиграл пятый этап «Дакар»-2021.