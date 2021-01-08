«Ювентус» заинтересован в приобретении экс-форварда «Ростова» Шомуродова

Туринский «Ювентус» заинтересован в приобретении экс-форварда «Ростова» Элдора Шомуродова. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, действующие чемпионы Италии хотят укрепить линию атаки и видят в Шомуродове потенциальный вариант усиления нападения.

Напомним, что минувшей осенью узбек перебрался из «Ростова» в «Дженоа», где провел десять матчей в Серии А, сумев забить два мяча и отдать одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» считает себя фаворитом в борьбе за нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.