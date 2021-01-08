Украинская теннисистка прокомментировала обвинения в употреблении допинга

Украинская теннисистка Дарья Ястремская на своей странице в Twitter выпустила заявление по поводу допингового скандала, в ходе которого в ее крови нашли запрещенные метаболиты местеролона.

По ее словам, она никогда не употребляла допинг и была шокирована известием о положительном тесте, сданном 24 ноября 2020 года.

Ястремская отметила, что за две недели до этого тестирование на наличие в организме запрещенных веществ дало отрицательный результат.

Также 20-летняя украинка заявила, что намерена со своей командой сделать все, чтобы защитить свое честное имя.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев назвал лучшего спарринг-партнера.