«Реал» выбрал преемника Зидана на пост главного тренера

Мадридский «Реал» выбрал преемника французского специалиста Зинедина Зидана на посту главного тренера. Об этом сообщает As.

По информации источника, руководство «сливочных» хочет видеть в качестве следующего наставника клуба Рауля.

43-летний специалист работает в структуре «Реала» с 2018 года и уже успел зарекомендовать себя с хорошей стороны, выиграв в прошлом сезоне Юношескую лигу УЕФА с футболистами молодежной команды.

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