«Химки» хотят выкупить Мирзова у «Спартака»

«Химки» изъявили желание выкупить нападающего Резиуана Мирзова у столичного «Спартака». Об этом сообщает «СЭ».

По словам министра спорта Московской области Романа Терюшкова, на данный момент никаких контактов с красно-белыми насчет полноценного трансфера форварда не было.

Чиновник отметил, что в стане «Химок» довольны работой Мирзова и готовы предложить ему долгосрочный контракт.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 27-летний игрок провел семь матчей и забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев поделился мнением о нападающем столичного «Спартака» Александре Кокорине.