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Агент Шомуродова не стал комментировать новость об интересе «Ювентуса»

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Кахор Муминов, агент бывшего нападающего «Ростова» Элдора Шомуродова, не стал комментировать новость об интересе «Ювентуса» к своему клиенту. Об этом сообщает Sport24.

По информации Tuttosport, туринский коллектив видит в Шомуродове потенциальное усиление атакующей линии.

Напомним, что минувшей осенью узбек перебрался из «Ростова» в «Дженоа», где провел десять матчей в Серии А, сумев забить два мяча и отдать одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» считает себя фаворитом в борьбе за нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.

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