Сборная России по биатлону обновила медальный антирекорд

В эти минуты подходит к концу женская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира в Оберхофе, текстовая онлайн-трансляцию которой ведет «Газета.Ru».

Российские спортсменки не смогли попасть на пьедестал почета, таким образом обновив медальный антирекорд — отечественные биатлонисты остаются без медалей на протяжении 40 гонок.

Напомним, что последний раз награду завоевал Александр Логинов, занявший третье место в гонке преследования на чемпионате мира 2020 года в Антхольце.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал причину массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки».