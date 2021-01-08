Стерлинг выразил готовность расправиться с Яном на UFC 259

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Алджамейн Стерлинг выразил готовность расправиться с российским чемпионом легчайшего дивизиона Петром Яном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 259. Соответствующий пост 31-летний спортсмен опубликовал в своем Instagram.

«Я собираюсь размазать этого парня с первого же тэйкдауна», — написал Стерлинг.

Напомним, что поединок состоится 6 марта в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что боец UFC Ирвин Ривера арестован по подозрению в покушении на убийство.