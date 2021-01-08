Большунов выиграл масс-старт на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем в масс-старте на шестом этапе «Тур де Ски».

Спортсмен прошел 15 км за 41 минуту 33,7 секунды. Вторым стал представитель Италии Франческо де Фабиани (+1,8). Третье место занял россиянин Алексей Червоткин (+3,5).

Также в пятерку лучших попали российские лыжники Илья Семиков (+6,7) и Иван Якимушкин (+7,6).

Многодневка «Тур де Ски» проходит в Швейцарии и Италии с 1 по 10 января.

Ранее сообщалось, что российские лыжники заняли весь пьедестал после пасьюта на «Тур де Ски».

Лыжные гонки. «Тур де Ски». 6-й этап.

Масс-старт. 15 км классическим ходом

1. Александр Большунов (Россия) — 41.33,7

2. Франческо де Фабиани (Италия) — +1,8

3. Алексей Червоткин (Россия) — +3,7

4. Илья Семиков (Россия) — +6,7

5. Иван Якимушкин (Россия) — +7,6