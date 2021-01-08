Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

Сборная России по биатлону обновила медальный антирекорд

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Сборная России по биатлону обновила антирекорд по числу гонок подряд без медалей.

8 января на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе прошла мужская спринтерская гонка. Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 11-е место. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Таким образом, Россия осталась без медалей в 41-й гонке подряд.

Последнюю награду в составе национальной команды добыл Александр Логинов, завоевавший бронзу чемпионата мира в гонке преследования, которая прошла 16 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем в спринте на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.