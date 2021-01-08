Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли весь пьедестал на шестом этапе «Дакара»

Экипаж Айрата Мардеева на «КАМАЗ-мастер» занял первое место на шестом этапе ралли-рейда «Дакар-2021» в зачете грузовиков.

Команда прошла спецучасток протяженностью в 448 км за 4 часа 8 минут 52 секунды. Вторым стал экипаж «КАМАЗ-мастер» под руководством Дмитрия Сотникова (+1.8). Третье место занял экипаж Андрея Каргинова, также представляющий «КАМАЗ-мастер» (+4.49).

Команда Сотникова лидирует в общем зачете грузовиков. Вторым идет Шибалов (+37.34), третье место занимает Мардеев (+1:01.43).

Ранее сообщалось, что экипаж Каргинова из-за штрафа лишился победы на пятом этапе «Дакар»-2021.