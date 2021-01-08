Непряева выиграла масс-старт на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей в масс-старте на шестом этапе «Тур де Ски».

Спортсменка прошла 10 км за 30 минуту 35,5 секунды. Второй стала представительница Германии Катарина Хенниг (+2,4). Третье место заняла шведка Эбба Андерсон (+4,1).

Многодневка «Тур де Ски» проходит в Швейцарии и Италии с 1 по 10 января.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Александр Большунов стал победителем в масс-старте на шестом этапе «Тур де Ски».

Лыжные гонки. «Тур де Ски». 6-й этап.

Масс-старт. 10 км классическим ходом

1. Наталья Непряева (Россия) — 30.35,5;

2. Катарина Хенниг (Германия) — +2,4;

3. Эбба Андерсон (Швеция) — +4,1.