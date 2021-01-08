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Шведский биатлонист назвал безумием снятие юниоров с турнира в России

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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался о массовом снятии российских юниоров с турнира «Ижевская винтовка».

«Я потрясен. Тем более что речь идет о юниорах. Где проходит грань жестокого обращения с детьми?! Это опасно и безумно. Очень грустно, что такое продолжается», — цитирует Самуэльссона Aftonbladet.

Спортсмен надеется, что в скором времени российские биатлонисты будут протестированы.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал причину массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки».

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