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Кокорин и Урунов отправятся на первый сбор «Спартака»

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Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Остон Урунов отправятся вместе с московским «Спартаком» на первый тренировочный сбор, который пройдет в ОАЭ с 14 по 24 января, сообщает «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне форвард принял участие в десяти матчах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу. В активе хавбека один гол в девяти встречах.

По информации СМИ, оба футболиста могут покинуть команду зимой.

Ранее сообщалось, что «Ростов» не рассматривает вариант с приобретением Кокорина.

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