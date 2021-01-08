Кокорин и Урунов отправятся на первый сбор «Спартака»

Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Остон Урунов отправятся вместе с московским «Спартаком» на первый тренировочный сбор, который пройдет в ОАЭ с 14 по 24 января, сообщает «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне форвард принял участие в десяти матчах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу. В активе хавбека один гол в девяти встречах.

По информации СМИ, оба футболиста могут покинуть команду зимой.

Ранее сообщалось, что «Ростов» не рассматривает вариант с приобретением Кокорина.