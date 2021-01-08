Российский боксер обвиняется в избиении пятилетнего сына

Жительница Нижнего Новгорода обвинила своего мужа-боксера в избиении пятилетнего сына, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру области.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший боксер регулярно издевался над ребенком, пытаясь вырастить из него спортсмена.

«В прокуратуру перед Новым годом обратилась мать мальчика, с жалобами на мужа, который бил ребенка», — заявили в прокуратуре Нижегородской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним».

Ранее сообщалось, что боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирвин Ривера арестован по подозрению в покушении на убийство сестер.