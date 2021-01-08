Тедеско настаивает на возвращении Мирзова в «Спартак»

Московский «Спартак» планирует вернуть из аренды полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова в зимнее трансферное окно, сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, на возвращении игрока настаивает тренер красно-белых Доменико Тедеско. При этом «Химки» ведут переговоры о выкупе футболиста.

Мирзов перешел в аренду в подмосковный клуб летом 2020 года. Он принял участие в восьми матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что нападающий Александр Кокорин и полузащитник Остон Урунов отправятся вместе со «Спартаком» на первый тренировочный сбор, который пройдет в ОАЭ с 14 по 24 января.