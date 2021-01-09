«Ливерпуль» разгромил молодежный состав «Астон Виллы» в Кубке Англии

«Ливерпуль» нанес разгромное поражение бирмингемской «Астон Вилле» в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Встреча, прошедшая в Бирмингеме, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Садио Мане, также отличились Жоржиньо Вейналдум и Мохамед Салах. У хозяев мяч забил Луи Барри.

«Ливерпуль» узнает соперника по 1/16 финала Кубка Англии по итогам жеребьевки.

Бирмингемский клуб был вынужден сыграть молодежным составом из-за вспышки коронавируса в основной команде.

Ранее «Сочи» пожелал удачи молодежной команде «Астон Виллы» перед игрой с «Ливерпулем».

Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала

«Астон Вилла» (Бирмингем) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 1:4

Голы: 0:1 — Мане, 4; 1:1 — Барри, 41; 1:2 — Вейналдум, 60; 1:3 — Мане, 63; 1:4 — Салах, 65.