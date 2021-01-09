«Бавария» проиграла менхенгладбахской «Боруссии», ведя со счетом 2:0

Менхенгладбахская «Боруссия» одержала волевую победу над мюнхенской «Баварией» в матче 15-го тура чемпионата Германии.

Встреча, прошедшая в Менхенгладбахе, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Йонас Хофман, также отличился Флориан Нойхаус. У гостей мячи забили Роберт Левандовски и Леон Горецка.

После 15 туров Бундеслиги «Боруссия» с 24 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Бавария» (33) занимает первое место.

Ранее сообщалось, что «Бавария» благодаря дублю Левандовского обыграла «Майнц» в матче Бундеслиги.

Германия. Бундеслига. 15-й тур

«Боруссия» (Менхенгладбах) — «Бавария» (Мюнхен) — 2:3

Голы: 0:1 — Левандовски, 20 (пенальти); 0:2 — Горецка, 26; 1:2 — Хофман, 35; 2:2 — Хофман, 45;3:2 — Нойхаус, 49.