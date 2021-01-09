Онопко отреагировал на слухи о конфликте с Гончаренко

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко отреагировал на слухи о конфликте с наставником команды Виктором Гончаренко.

Ранее в СМИ появилась информация о разногласиях в тренерском штабе красно-синих, из-за которых команду покинули Онопко и Сергей Овчинников.

«Разногласий внутри тренерского штаба ЦСКА как таковых не было. Были дискуссии, споры по поводу сборов, тренировок, перелетов, состава. Каждый высказывал свое мнение — это абсолютно нормальная практика, рабочие моменты», — цитирует Онопко «Чемпионат.com».

Экс-тренер ЦСКА отметил, что всегда защищал Гончаренко.

Специалист работал помощником главного тренера ЦСКА с 2009 по 2020 год. В конце декабря он покинул команду из-за истечения срока контракта.

Ранее сообщалось, что Онопко узнал о своем уходе из клуба по телефону.