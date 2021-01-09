Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

Сестра бойца UFC, которую он пытался убить, поддержала его

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Сестра бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирвина Риверы Лесли, пострадавшая от нападения брата, прокомментировала инцидент.

7 января спортсмен атаковал сестер и нанес им несколько ножевых ранений.

Лесли Ривера заявила, что любит брата и хочет, чтобы он получил профессиональную помощь. Она отметила, что в последнее время Ирвин был в подавленном состоянии и разговаривал сам с собой, поэтому сестры вылетели к нему.

«К сожалению, его психологическое состояние было хуже, чем мы представляли. Он был полностью сломлен. Это нелегко, но я и моя семья просим молиться за него. Мы любим брата и на 100% поддерживаем его», — написала Лесли Ривера в Facebook.

Ранее сообщалось, что бойца UFC взяли под стражу без права на залог.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.