Сестра бойца UFC, которую он пытался убить, поддержала его

Сестра бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирвина Риверы Лесли, пострадавшая от нападения брата, прокомментировала инцидент.

7 января спортсмен атаковал сестер и нанес им несколько ножевых ранений.

Лесли Ривера заявила, что любит брата и хочет, чтобы он получил профессиональную помощь. Она отметила, что в последнее время Ирвин был в подавленном состоянии и разговаривал сам с собой, поэтому сестры вылетели к нему.

«К сожалению, его психологическое состояние было хуже, чем мы представляли. Он был полностью сломлен. Это нелегко, но я и моя семья просим молиться за него. Мы любим брата и на 100% поддерживаем его», — написала Лесли Ривера в Facebook.

Ранее сообщалось, что бойца UFC взяли под стражу без права на залог.