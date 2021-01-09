Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала, как лечилась от коронавируса.
Спортсменка опубликовала в TikTok видеоролик под песню Билли Айлиш Everything I Wanted. В нем она лежит под капельницей, проводит ингаляцию и принимает таблетки.
«Спасибо врачам, которые заботились обо мне и успокаивали в трудные моменты», — подписала ролик Медведева.
Фигуристка была вынуждена пропустить сезон из-за травмы спины. В декабре 2020 года стало известно, что ей диагностировали коронавирус.
Ранее Медведева рассказала о любимой еде.
@evgeniamedvedeva99
COVID-19 adventures y'all.спасибо врачам, которые заботились обо мне и успокаивали в трудные моменты����♬ оригинальный звук - EvgeniaMedo