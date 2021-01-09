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Медведева показала, как лечилась от коронавируса

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала, как лечилась от коронавируса.

Спортсменка опубликовала в TikTok видеоролик под песню Билли Айлиш Everything I Wanted. В нем она лежит под капельницей, проводит ингаляцию и принимает таблетки.

«Спасибо врачам, которые заботились обо мне и успокаивали в трудные моменты», — подписала ролик Медведева.

Фигуристка была вынуждена пропустить сезон из-за травмы спины. В декабре 2020 года стало известно, что ей диагностировали коронавирус.

Ранее Медведева рассказала о любимой еде.

@evgeniamedvedeva99

COVID-19 adventures y'all.спасибо врачам, которые заботились обо мне и успокаивали в трудные моменты����

♬ оригинальный звук - EvgeniaMedo
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