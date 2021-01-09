Онопко не исключил возвращения в «Спартак»

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко высказался о возможном возвращении в «Спартак».

Специалист заявил, что клубы пока не обращались к нему с предложениями.

«Допускаю ли вариант со «Спартаком»? Любой вариант буду рассматривать. Любой. И за границей тоже. У меня нет врагов в футболе», — цитирует Онопко «Чемпионат.com».

Специалист работал помощником главного тренера ЦСКА с 2009 по 2020 год. В конце декабря он покинул команду из-за истечения срока контракта. За «Спартак» Онопко выступал с 1992 по 1995 год.

Ранее сообщалось, что экс-тренер ЦСКА узнал о своем уходе из клуба по телефону.