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Тарьей Бе пожаловался на отсутствие соперничества с россиянами

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Норвежский биатлонист Тарьей Бе пожаловался на отсутствие соперничества с российскими спортсменами.

«Смотрю «Тур де Ски», а там одни русские, только ваши там впереди. В биатлоне мы по этому очень скучаем. Верните нам русских в элиту. Короче, нам нужен Шипулин обратно», — цитирует Бе «Матч ТВ».

В общем зачете Кубка мира по биатлону лучший результат среди представителей России у Александра Логинова, который занимает 17-е место.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону обновила медальный антирекорд.

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