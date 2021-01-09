Тарьей Бе пожаловался на отсутствие соперничества с россиянами

Норвежский биатлонист Тарьей Бе пожаловался на отсутствие соперничества с российскими спортсменами.

«Смотрю «Тур де Ски», а там одни русские, только ваши там впереди. В биатлоне мы по этому очень скучаем. Верните нам русских в элиту. Короче, нам нужен Шипулин обратно», — цитирует Бе «Матч ТВ».

В общем зачете Кубка мира по биатлону лучший результат среди представителей России у Александра Логинова, который занимает 17-е место.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону обновила медальный антирекорд.