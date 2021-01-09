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Выступавший за «Спартак» Онопко не жалеет, что целовал шарф ЦСКА

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Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко не жалеет, что целовал шарф армейского клуба.

С 1992 по 1995 год экс-защитник выступал за столичный «Спартак». В марте 2010 года во время встречи руководства красно-синих с болельщиками Онопко по требованию фанатов поцеловал шарф ЦСКА.

Специалист заявил, что в тот момент находился под нарастающим давлением.

«Тогда было одно желание — ослабить его, снять напряженность. Все это и вылилось в этот жест. Да, был такой эпизод в карьере, но я уже давно его прожил и успокоился. Сегодня о нем единицы вспоминают. Я же не поцеловал эмблему фашистов», — цитирует Онопко «Чемпионат.com».

Специалист работал помощником главного тренера ЦСКА с 2009 по 2020 год. В конце декабря он покинул команду из-за истечения срока контракта.

Ранее сообщалось, что экс-тренер ЦСКА узнал о своем уходе из клуба по телефону.

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