Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

Губерниев высказался о перспективах Дзюбы в политике

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о перспективах нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в политике.

Журналист считает, что футболисту не стоит идти в Госдуму.

«Надо стремиться на президентские выборы, на будущее примерять к себе эту должность. Поэтому все нормально, пускай Артем растет», — цитирует Губерниева Sport24.

8 января менеджер сборной России Евгений Савин заявил, что у форвард способен сделать успешную карьеру в политике.

Ранее олимпийский чемпион призвал выгнать всех спортсменов из Госдумы.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.