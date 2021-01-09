Роднина оценила предложение Тарасовой провести чемпионат мира в России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об идее проведения чемпионата мира по фигурному катанию в России.

Ранее из-за пандемии коронавируса шведская федерация фигурного катания отменила все соревнования до конца сезона-2020/21. Мировое первенство запланировано на 22-28 марта в Стокгольме.

«У нас президент — антикризисный менеджер, федерация тоже антикризисная. Наверное, будет хорошо, если чемпионат мира проведут в России. Другой вопрос — зрителей почти не будет. А если их не будет, то особой разницы где проводить — нет», — цитирует Роднину «Чемпионат.com».

Бывшая спортсменка отметила, что важным вопросом является открытие границ с другими государствами.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предложила провести чемпионат мира по фигурному катанию в России.