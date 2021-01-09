В Швейцарии усомнились в чистоте российских лыжников

Швейцарское издание Blick опубликовало материал, посвященный выступлению российских лыжников на «Тур де Ски».

Заметка вышла под заголовком «Все эти русские чисты?». В ней отмечается, что результаты спортсменов вызывают подозрения из-за допинговых скандалов в России.

«После Игр-2014 в Сочи была раскрыта широкомасштабная государственная допинговая система. Репутация российских спортсменов с тех пор запятнана. Даже сейчас Россию не допускают на чемпионаты мира и Олимпиады», — говорится в материале.

При этом издание отмечает, что успехи российских лыжников в многодневке связаны с отсутствием норвежцев, высокой конкуренцией внутри команды, а также большой популярностью этого вида спорта в России.

«Но достаточно ли этих объяснений, чтобы развеять все сомнения? Едва ли», — сказано в статье.

Многодневка «Тур де Ски» проходит в Швейцарии и Италии с 1 по 10 января.

Ранее сообщалось, что в пятерку лучших по итогам масс-старта вошли четверо россиян.