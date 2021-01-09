Ретивых и Большунов стали вторым и третьим в спринте на «Тур де Ски»

Шведский лыжник Оскар Свенссон завоевал золото в спринтерской гонке на седьмом этапе многодневки «Тур де Ски».
Спортсмен прошел дистанцию за 3 минуты 19,83 секунды. Вторым стал представитель России Глеб Ретивых (+0,24). Третье место занял его соотечественник Александр Большунов (+0,32).
Еще один российский лыжник Артем Мальцев финишировал шестым (+3,15).
Ранее сообщалось, что россиянки Наталья Непряева и Татьяна Сорина остались без медалей в спринте на «Тур де Ски».
Лыжные гонки. «Тур де Ски». 7-й этап.
Спринт. Классический стиль
1. Оскар Свенссон (Швеция) — 3.19,83
2. Глеб Ретивых (Россия) — +0,24
3. Александр Большунов (Россия) – +0,32...
6. Артем Мальцев (Россия) — +3,15