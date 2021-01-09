Игрок «Краснодара» Классон отказался продлевать контракт с клубом

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон отказался продлевать контракт с клубом, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, футболист хочет продолжить карьеру в другом чемпионате. Отмечается, что стороны могут прийти к соглашению, но только в том случае, если в новом контракте будет прописана сумма отступных в районе €5-7 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата России Классон принял участие в 14 матчах, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее агент игрока «Краснодара» Даниила Уткина прокомментировал слухи об уходе футболиста из клуба.