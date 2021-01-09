Норвежский биатлонист Легрейд выиграл пасьют на этапе Кубка мира

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Спортсмен прошел дистанцию за 36 минут 1,8 секунды, допустив два промаха. Вторым стал его соотечественник Йоханнес Дале (+15,6; 2). Третье место занял еще один представитель Норвегии Тарьей Бе (+25,4; 3).

Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, расположившийся на 16-й строчке (+1.18,7; 3).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования.

Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Оберхоф.

Гонка преследования, 12,5 км

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 36.01,8 (2).

2. Йоханнес Дале (Норвегия) – +15,6 (2).

3. Тарьей Бе (Норвегия) — +25,4 (3)...

16. Матвей Елисеев (Россия) — +1.18,7 (3).