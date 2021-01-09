Объявлены составы сборной России по биатлону на эстафеты в Оберхофе

Тренерский штаб сборной России определился с составами национальной команды на смешанную эстафету и сингл-микст на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

В сингл-миксте выступят Евгения Павлова и Матвей Елисеев. В смешанной эстафете Россию представят Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Гонки пройдут 10 января. «Газета.Ru» проведет текстовые онлайн-трансляции заездов.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону обновила медальный антирекорд.