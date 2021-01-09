Клебо: становится скучно смотреть на победы россиян

Трехкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо высказался о выступлении российских лыжников на «Тур де Ски».

«Они выглядят очень мощно, бесспорно. Становится скучно смотреть на их победы из дома и видеть, что их отрыв в общем зачете увеличивается с каждым днём все больше и больше. Очень много русских», — приводит слова Клебо Aftenposten.

Норвежец выразил надежду на то, что норвежцам удастся также удачно выступить на чемпионате мира.

Ранее Глеб Ретивых и Александр Большунов стали вторым и третьим в спринте на «Тур де Ски».