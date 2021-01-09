Дубли Гризманна и Месси помогли «Барселоне» разгромить «Гранаду»

«Барселона» разгромила «Гранаду» в матче 18-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в Гранаде, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей дубли оформили Антуан Гризманн и Лионель Месси.
После 18 туров «Барселона» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Гранада» (24) располагается на седьмой строчке.
Ранее сообщалось, что Месси установил историческое достижение в чемпионате Испании.
Испания. Примера. 18-й тур
«Гранада» (Гранада) — «Барселона» (Барселона) — 0:4