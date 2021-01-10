«Монако» Головина разгромил «Анже» в матче чемпионата Франции

«Монако» одержал разгромную победу над «Анже» в матче 19-го тура чемпионата Франции.

Встреча, прошедшая на стадионе Луи II, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Гильермо Марипан, Кевин Фолланд и Стеван Йоветич.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на 66-й минуте и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Головин «подешевел» на €1 млн.

Франция. Лига 1. 19-й тур

«Монако» (Монако) — «Анже» (Анже) — 3:0

Голы: 1:0 — Марипан, 40; 2:0 — Фолланд, 72; 3:0 — Йоветич, 81.