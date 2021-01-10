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Месси обошел Роналду по количеству точных ударов со штрафного

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Капитан «Барселоны» Лионель Месси обошел нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду по количеству точных ударов со штрафного, сообщает Opta Sport в Twitter.

В матче 18-го тура чемпионата Испании против Гранады аргентинский форвард забил свой 48 мяч со стандартного положения во всех турнирах. В активе Роналду 47 голов со штрафных.

Встреча, прошедшая в Гранаде, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Аргентинец отметился дублем.

Ранее сообщалось, что Месси установил историческое достижение в чемпионате Испании.

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