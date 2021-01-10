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Голкипер «Реала» раскритиковал руководство Ла Лиги

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Вратарь мадридского «Реала» раскритиковал руководство Ла Лиги за организацию матча 18-го тура чемпионата страны против «Осасуны» (0:0).

Столичному клубу пришлось несколько часов дожидаться вылета из аэропорта из-за сильного снегопада. По словам футболиста, руководство лиги заставило игроков провести встречу.

«Думаю, было известно, что пройдет сильный снегопад. Нам пришлось взлетать с замороженной взлётно-посадочной полосы, а теперь мы не можем вернуться. Руководство Примеры должно помнить, что мы люди, а не марионетки, которые должны играть в любой ситуации», — приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что матч чемпионата Испании перенесен из-за снегопада в Мадриде.

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