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«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении 17-летнего аргентинца

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«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении полузащитника «Эстудиантеса» Дарио Сармьенто, сообщает The Sun.

По информации издания, сумма трансфера может составить €18,9 млн. Отмечается, что президентом аргентинского клуба является бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Себастьян Верон и именно он предложил принципиальному сопернику «красных дьяволов» кандидатуру 17-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне чемпионата Аргентины Сармьенто принял участие в восьми матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может пополнить состав «Пари Сен-Жермен».

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