Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертый круг турнира в Абу-Даби.

Во встрече третьего раунда россиянка проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбариковой со счетом 3:6, 4:6. продолжительность матча составила 1 час 9 минут.

В следующем раунде Рыбарикова встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Теннисный турнир в Абу-Даби проходит с 6 по 13 января. Его общий призовой фонд составляет $565 530.

Ранее сообщалось, что украинская теннисиста Даяна Ястремская отстранена от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил.

Теннис. Абу-Даби. 3-й круг

Дарья Касаткина (Россия) — Елена Рыбарикова (Казахстан) — 3:6, 4:6.