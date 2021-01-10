Авербух высказался о предложении Тарасовой провести чемпионат мира в России

Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух высказался об идее перенести чемпионат мира по фигурному катанию в Москву.

Из-за пандемии коронавируса шведская федерация фигурного катания отменила все соревнования до конца сезона-2020/21. Мировое первенство запланировано на 22 — 28 марта в Стокгольме.

«По-моему, перенос чемпионата мира из Швеции в Россию просто невозможен. Это понятно любому. К сожалению, после оглашения решения CAS проведение в нашей стране первенства планеты — нереальная история. Фактически журналисты сами придумали эту тему», — цитирует Авербуха RT.

Ранее с предложением перенести чемпионат мира в Москву выступила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.