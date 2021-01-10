Васильев не видит у российских биатлонистов предпосылок для подиума в Оберхофе

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от выступления россиян в эстафетных гонках на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

«Не очень вижу предпосылок к тому, чтобы наши смогли зайти сегодня на подиум. Только если все «застрелятся», а мы все попадем, как было в прошлом году. Но это исключение из правил. Шансов у нас мало. Бежим плохо, стреляем плохо», — цитирует Васильева «Чемпионат.com».

10 января в Оберхофе пройдут смешанная эстафета и супермикст.

Ранее старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что у Александра Логинова умер отец.