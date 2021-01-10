Финал Кубка России по фигурному катанию перенесут в Москву

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что финал Кубка России по фигурному катанию перенесут из Великого Новгорода в Москву, сообщает «РИА Новости».

«Финал Кубка России будет перенесен из Великого Новгорода в Москву. Сроки будут другие», — сказал функционер.

Соревнования запланированы на 23 — 27 февраля в Великом Новгороде. Если турнир будет перенесен в Москву, то он пройдет на арене «Мегаспорт».

Ранее серебряный призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух высказался об идее перенести чемпионат мира по фигурному катанию в Москву.