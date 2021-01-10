Тихановская заявила о возможном бойкоте ЧМ-2021 в Минске

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская считает, что чемпионат мира по хоккею 2021 году могут бойкотировать, если его проведение не перенесут из Минска.

Первенство должно пройти с 21 мая по 6 июня в белорусской столице и Риге, однако из-за политической обстановки в стране Международная федерация хоккея (ИИХФ) может найти замену Минску.

«Если Чемпионат мира не перенесут из Минска, многие сборные будут его бойкотировать», — приводит слова Тихановской ее пресс-служба в Telegram-канале.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможном переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска.