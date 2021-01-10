Российская лыжница Ступак стала второй в общем зачете «Тур де Ски»

Российская лыжница Юлия Ступак стала второй в общем зачете «Тур де Ски».



Спортсменка проиграла 1 минуту 24 секунды американке Джессике Диггинс (3:04.45). Третье место заняла представительница Швеции Эбба Андерсон (+2.00).

Россиянка Татьяна Сорина стала четвертой (+2.58), а ее соотечественница Наталья Непряева расположилась на седьмой строчке (+3.28).

Ранее сообщалось, что Андерссон выиграла масс-старт на заключительном этапе «Тур де Ски».

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачет

1. Джессика Диггинс (США) — 3:04.45

2. Юлия Ступак (Россия) — +1.24

3. Эбба Андерссон (Швеция) — +2.00

4. Татьяна Сорина (Россия) — +2.58...

7. Наталья Непряева (Россия) — +3.28