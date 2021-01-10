«Рома» сыграла вничью с «Интером» в матче чемпионата Италии

«Рома» сыграла вничью с миланским «Интером» в матче 17-го тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Лоренцо Пеллегрини и Джанлука Манчини. У гостей мячи забили Милан Шкриньяр и Ашраф Хакими.

В следующем матче Серии А «Рома» на выезде встретится с римским «Лацио», а «Интер» примет туринский «Ювентус».

Ранее сообщалось, что бергамская «Аталанта» одержала разгромную победу над «Беневенто» в матче 17-го тура чемпионата Италии.

Италия. Серия А. 17-й тур

«Рома» (Рим) — «Интер» (Милан) — 2:2

Голы: 1:0 — Пеллегрини, 17; 1:1 — Шкриньяр, 56; 1:2 — Хакими, 63; 2:2 — Манчини, 86.