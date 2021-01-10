Резцова оценила выступление российских биатлонистов в смешанной эстафете

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова поделилась мнением о победе российских спортсменов в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Бывшая биатлонистка выразила надежду на то, что результаты национальной команды будут улучшаться.

«Ребята действительно порадовали. Думаю, лучшие результаты еще будут. Настроение подняли, желаю им в дальнейшем таких же выступлений, буду болеть и переживать. Не все у нас еще потеряно, надежда никогда не умирает», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

В составе национальной команды выступили Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Россиянам удалось прервать антирекордную серию без медалей, которая продлилась 43 гонки.

Ранее было опубликовано видео награждения российских биатлонистов.