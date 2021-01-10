Французские биатлонисты выиграли супермикст на этапе Кубка мира в Оберхофе

Французы Жулия Симон и Эмильен Жаклен выиграли супермикст на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Спортсмены прошли дистанцию за 39 минут 4,8 секунды, допустив три промаха. Вторыми финишировали шведы Ханна Оберг и Себастьян Самуэльссон (+38,7; 0+5), третье место заняли представители Норвегии Тириль Экхофф и Йоханнес Бе (+43,9; 3+8).

Россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев заняли девятое место (+2.03,5; 2+12).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее российские биатлонисты завоевали золото в смешанной эстафете в Оберхофе.

Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Оберхоф.

Супермикст

1. Франция — 39.04,8 (0+3).

2. Швеция — +38,7 (0+5).

3. Норвегия — +43,9 (3+8)...

9. Россия — +2.03,5 (2+12).