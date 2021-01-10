Экипажи «КАМАЗ-мастер» вновь заняли весь пьедестал на этапе «Дакара»

Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли весь пьедестал на седьмом этапе ралли-марафона «Дакара».

Победу на спецучастке протяженностью 471 км одержал Дмитрий Сотников, проехавший дистанцию за 4 часа 45 минут и 52 секунды. Вторым стал Айрат Мардеев (+3.23). Третье место занял Антон Шибалов (+8.22).

В общем зачете «Дакара» лидирует Сотников, опережающий ближайшего преследователя Шибалова на 45 минут 56 секунд.

Ранее сообщалось, что экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли весь пьедестал на шестом этапе «Дакара».

«Дакар»-2021. Грузовики. 7-й спецучасток

1. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — 4:45.52

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +3.23

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +8.22