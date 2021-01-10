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Спицов выиграл заключительную гонку на «Тур де Ски»

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Российский лыжник Денис Спицов выиграл масс-старт на заключительном этапе многодневки «Тур де Ски».

Спортсмен прошел дистанцию 10 км за 32 минуты 41 секунду. Вторым стал его соотечественник Александр Большунов (+13,3). Третье место занял представитель Франции Морис Манифика (+15,2).

Ранее сообщалось, что шведская лыжница Эбба Андерссон выиграла масс-старт на заключительном этапе «Тур де Ски».

Лыжные гонки. «Тур де Ски».
Масс-старт, 10 км
1. Денис Спицов (Россия) – 32.41,0.
2. Александр Большунов (Россия) — +13,3.
3. Морис Манифика (Франция) — +15,2.

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