Спицов выиграл заключительную гонку на «Тур де Ски»

Российский лыжник Денис Спицов выиграл масс-старт на заключительном этапе многодневки «Тур де Ски».

Спортсмен прошел дистанцию 10 км за 32 минуты 41 секунду. Вторым стал его соотечественник Александр Большунов (+13,3). Третье место занял представитель Франции Морис Манифика (+15,2).

Ранее сообщалось, что шведская лыжница Эбба Андерссон выиграла масс-старт на заключительном этапе «Тур де Ски».

Лыжные гонки. «Тур де Ски».

Масс-старт, 10 км

1. Денис Спицов (Россия) – 32.41,0.

2. Александр Большунов (Россия) — +13,3.

3. Морис Манифика (Франция) — +15,2.