Дубль Силвы помог «Манчестер Сити» разгромить «Бирмингем» в Кубке Англии

«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Бирмингемом» в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Бернарду Силва, также отличился Филип Фоден.

Соперник «Манчестер Сити» по 1/16 финала станет известен по итогам жеребьевки.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» в дополнительное время переиграл «Ньюкасл Юнайтед» в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала

«Манчестер Сити» (Манчестер) — «Бирмингем Сити» (Бирмингем) — 3:0

Голы: 1:0 — Силва, 8; 2:0 — Силва, 15; 3:0 — Фоден, 33.